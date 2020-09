Tour de France: "Pogacar est peut-être le plus fort actuellement", estime Roglic

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s'est emparé du maillot jaune à l'issue de la 9e étape du Tour de France, qu'il a terminée en 2e position derrière son compatriote Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

"Rien de spécial n'était programmé, on voulait rendre la course difficile", déclare Primoz Ooglic. "L'équipe a fait un super travail tout au long de la journée, on s'est organisé pour jouer la victoire. Finalement, c'est Tadej (Pogacar) qui l'emporte mais c'est une très bonne journée. Quand on est coureur professionnel, on rêve de porter ce maillot jaune, qui est aussi celui de mes coéquipiers. Pour la suite, ce ne sera pas très différent de ce qu'on a fait depuis le départ. On a un objectif, une mission, ramener le maillot jaune à Paris. Je suis très heureux de ma position actuelle. Mais je n'oublie pas que beaucoup de choses peuvent se produire dans les deux semaines à venir. Bernal le plus dangereux ? Actuellement, c'est peut-être Pogacar qui est le plus fort en ce moment. Aujourd'hui, personne n'a été plus rapide que lui mais il y a encore beaucoup de jours de course."