Tour de France: Sam Bennett s'adjuge la 10e étape et reprend le maillot vert

Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a remporté la dixième étape du Tour de France mardi entre l'Île d'Oléron et l'Île de Ré (168 km). L'Irlandais s'est montré le plus rapide au sprint devant l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et le Slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Jasper Stuyven termine neuvième et premier Belge.



Dès le départ, les Suisses Stefan Kung (Groupama-FDJ) et Michael Schär (CCC) lancent une échappée mais sont finalement repris par le peloton à 100 kilomètres de l'arrivée. Dans la foulée, le peloton est marqué par des premières cassures après une chute impliquant Nicolas Roche (Sunweb) et Sam Bewley (Mitchelton-Scott), contraint à l'abandon, mais aussi à cause du vent. Le peloton est finalement regroupé à 88 km de l'arrivée. À 65 kilomètres de l'arrivée, Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) et Guillaume Martin (Cofidis), deux candidats au classement général, et Bryan Coquard (B&B Vital Concepts), candidat à la victoire d'étape, sont impliqués dans une chute. Pogacar rentrait rapidement dans le peloton et Martin et Coquard revenaient à 55 kilomètres de l'arrivée. Le peloton évitait finalement les bordures et arrivait groupé vers la ligne d'arrivée. La victoire se décidait lors du sprint massif où Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) se montrait le plus rapide devant Caleb Ewan et Peter Sagan. Jasper Stuyven termine neuvième et premier Belge. Avec cette victoire, Sam Bennett en profite pour reprendre le maillot vert des épaules de Peter Sagan. Primoz Roglic reste maillot jaune. Benoit Cosnefroy conserve le maillot à pois et Egan Bernal le maillot blanc. Mercredi, la 11e étape mènera le peloton entre Châtelaillon-Plage et Poitiers sur une distance de 167,5 kilomètres.