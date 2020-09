Tour de France - Tadej Pogacar: "C'est vraiment fou d'être le vainqueur du Tour"

(Belga) Tadej Pogacar a écrit le premier chapitre majuscule d'une carrière qui s'annonce radieuse. Le Slovène, 22 ans lundi, a remporté dimanche la 107e édition du Tour de France. Samedi, le coureur de l'équipe UAE Team Emirates a totalement inversé la situation, remportant le contre-la-montre et dépassant son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma), alors leader.

"C'est incroyable, c'est vraiment fou d'être le vainqueur du Tour de France", a déclaré 'Pogi' dimanche après l'arrivée jugée sur les Champs-Elysées. "Même si j'avais terminé deuxième ou encore plus loin, j'aurais été content d'être là. C'est le top du top. Je n'arrive pas à décrire ça avec des mots. Aujourd'hui (dimanche, ndlr), c'est une journée très spéciale que j'ai passée avec mes coéquipiers. Enfin, nous avons eu un peu de temps pour parler sur le vélo, alors que les autres jours nous étions tout le temps à fond. Je crois que tous les coureurs du peloton sont venus me féliciter aujourd'hui. Ce sport est dingue !" Outre sa victoire finale, Pogacar, plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904, a aussi remporté le maillot à pois du meilleur grimpeur et le blanc du meilleur jeune. Il a également remporté trois étapes. (Belga)