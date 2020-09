Tour de France - Pogacar renverse le Tour à la veille de l'arrivée à Paris, Porte s'invite sur le podium

(Belga) Tadej Pogacar a renversé la situation par rapport à son compatriote Primoz Roglic et s'est emparé du maillot jaune à l'issue du contre-la-montre à La Planche des Belles Filles, samedi, à la veille de l'arrivée à Paris. Le Slovène d'UAE Team Emirates s'est adjugé ce chrono de 36,2 km, 20e étape du Tour 2020, parti de Lure.

Pogacar a devancé Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) de 1:21 et Richie Porte (Trek-Segafredo) de 1:21. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a pris la quatrième place à 1:31. Pogacar possédait 57 secondes de retard sur Primoz Roglic au départ du chrono. Il a repris 1:56 à son compatriote, cinquième samedi. Le Tour de France 2020 s'achèvera dimanche par une étape de 122 km qui partira de Mantes-la-Jolie pour s'achever sur les Champs-Elysées à Paris. Le président de la Slovénie, Borut Pahor, assistera à l'étape, qui, sauf catastrophe, sacrera Pogacar comme successeur d'Egan Bernal. Le parcours de 36,2 kilomètres de ce seul chrono de cette 107e Grande Boucle se décomposait en trois parties: la première entièrement plane (14,5 km), la deuxième en faux-plat montant, la troisième enfin très pentue pour une ascension de 5,9 kilomètres classée en première catégorie. Pogacar partait très fort, au point de revenir rapidement sur Lopez, parti deux minutes devant lui. Au premier temps intermédiaire, Pogacar reprenait 13 secondes à Roglic. Le Français Rémi Cavagna, finalement 6e à 1:59 à l'arrivée, était alors le plus rapide. Au deuxième passage intermédiaire, Pogacar occupait la deuxième place à 1 seconde de Dumoulin. Roglic pointait à 37 secondes. Le jeune coureur d'UAE Team Emirates avait ainsi déjà refait plus de la moitié de son retard. Pogacar s'installait en tête au troisième passage, alors qu'il restait 2 km à parcourir. Il avait alors virtuellement le maillot jaune, Roglic accusant un retard de 1:22. La fin de l'ascension a confirmé cette tendance: Pogacar terminait en un temps de 55:55, Roglic perdait 1:56 et, surtout, le Tour de France. Déjà maillot blanc, Pogacar effectue une razzia sur ce Tour: outre le jaune, il s'empare aussi du maillot à pois de meilleur grimpeur. Ce n'est pas le seul bouleversement au général. Richie Porte, excellent troisième de l'étape, dégageait Miguel Angel Lopez (Astana) du podium. Le Colombien s'est classé 45e à 6:17, reculant ainsi à la sixième place du général, dépassé aussi par les Espagnols Mikel Landa (Bahrain-Merida), 14e samedi (+3:27), et Enric Mas (Movistar), 9e du chrono (2:45). Pogacar, 21 ans, signe le 16e succès de sa carrière, le troisième dans ce Tour. (Belga)