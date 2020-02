Tour de La Provence: l'heure de la rentrée a sonné pour Thibaut Pinot

Il avait quitté le peloton en larmes sur la route du Tour: six mois après, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) reprend jeudi la compétition sur le Tour de La Provence, qui propose pour la première fois l'ascension du mythique mont Ventoux.

Passé près d'un exploit historique en juillet, Thibaut Pinot n'a pas voulu changer sa formule presque gagnante en ce tout début de saison: il a de nouveau opté pour un stage en altitude à Tenerife, dans les Canaries, où il a sillonné pendant 17 jours les lacets du Teide, un volcan permettant de s'entraîner à plus de 2.000 mètres d'altitude au cœur de l'hiver, et reprend donc sur le Tour de La Provence.

L'an dernier, le triple vainqueur d'étape sur le Tour de France avait failli l'emporter sur cette même épreuve avant de buter à la 4e place, à seulement deux secondes du vainqueur Gorka Izagirre (Astana). "J'avais été vraiment frustré du déroulement de la course, ça s'était joué aux bonifications", a rappelé Pinot lors de la présentation de la course mercredi.

Cette fois, les écarts promettent d'être bien moins resserrés avec cette arrivée au chalet Reynard, à quelques kilomètres du sommet du Ventoux samedi lors de la 3e étape. "Dès le mois de février, c'est un super test", apprécie Thibaut Pinot, qui est allé reconnaître l'ascension dès mardi et l'a fait savoir, story Instagram à l'appui.

Avec ses habituels lieutenants en montagne, David Gaudu et Rudy Molard, Groupama-FDJ est "venue pour faire la course", affiche son manager Marc Madiot: "On est ici pour être les plus près possibles des premiers, si ce n'est les premiers".

Sur ces pentes, dans un décor lunaire, le Franc-Comtois se frottera aux deux leaders d'Arkéa-Samsic qui se présente en force avec le champion de France Warren Barguil et sa recrue Nairo Quintana, vainqueur du Giro 2014.

Délivré de la cohabitation délicate avec les autres étoiles de Movistar, le Colombien, qui a déjà couru lors de ses championnats nationaux il y a deux semaines, dispose d'un peu d'avance dans sa préparation sur ses adversaires.

Avant cette grande explication sur le Ventoux, la première étape jeudi paraît promise aux sprinteurs parmi lesquels le revenant Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), qui a retrouvé la saveur de la victoire sur le Saudi Tour il y a quelques jours. Un premier succès depuis 18 mois pour le Vosgien.

Le parcours du Tour de La Provence 2020:

1re étape: Châteaurenard - Saintes-Marie-de-la-Mer (149,5 km)

2e étape: Aubagne - La Ciotat (174,9 km)

3e étape: Istres - mont Ventoux-Chalet Reynard (138 km)

4e étape: Avignon - Aix-en-Provence (170,5 km)