Tour de La Provence: rentrée punchy pour Alaphilippe

L'Italien Davide Ballerini (Deceuninck-Quickstep) s'est emparé du maillot de leader du Tour de La Provence cycliste jeudi grâce à sa victoire entre Aubagne et Six-Fours-les-Plages (182,3 km) lors d'une première étape marquée par la rentrée pleine de punch de son champion du monde de coéquipier, Julian Alaphilippe.

Le maillot arc-en-ciel a animé la course en partant à l'abordage depuis le sommet du Brulât, à 73 kilomètres de l'arrivée, en compagnie des Italiens Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) et Giulio Ciccone (Trek-Segafredo).

"Je ne pensais pas partir aussi loin de l'arrivée. C'était une attaque à l’instinct. Mais la victoire était jouable jusqu'à quelques mètres de l’arrivée", a-t-il expliqué.

Repris à deux kilomètres du but, il a ensuite aidé Ballerini à l'emporter: "Avec le vent de côté, c'était plus judicieux de rester à l'avant. Je savais qu'une fois repris, on avait encore une chance avec Davide. J'ai vu qu'il avait gagné dans les tous derniers mètres", a-t-il poursuivi. "C'est un excellent départ pour nous".

Sur la ligne d’arrivée, la victoire semblait promise à Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Mais le sprinteur picard, gêné par un fort vent de côté, s'est découvert trop tôt. Ballerini, bien protégé dans le final par le Danois Kasper Asgreen et Alaphilippe, l'a dépassé in extremis pendant que Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) s'adjugeait la 3e place.

Vendredi, la 2e étape entre Cassis et Manosque, longue de 174,6 km, propose une arrivée en montée favorable aux puncheurs. Or, Alaphilippe est 5e du classement général, à 7 secondes de Ballerini.

"Je vais payer mes efforts dans les prochains jours. Mais l'objectif est déjà rempli avec la victoire de Davide aujourd'hui", a prévenu le Français: "Je suis venu ici pour me tester, voir où j'en suis, faire des efforts et préparer la suite".

Et prendre un bain de foule populaire ! "Ca m'a fait plaisir, j'ai entendu beaucoup d'encouragements aujourd'hui. Vivement demain !"