Tour de Langkawi - Lionel Taminiaux victorieux : "J'avais confiance en mon sprint"

Lionel Taminiaux a disposé du Néerlandais Julius van den Berg dans un sprint à deux afin de remporter la 5e étape du Tour de Langkawi, samedi à Kulim, en Malaisie. "Je suis bien sorti du Tour d'Espagne. J'ai demandé à ma direction s'il était possible de disputer ce Tour de Langkawi. Pour l'instant, cela se passe bien", a dit le pensionnaire de l'équipe Alpecin-Deceuninck, membre de l'échappée du jour et victorieux pour la deuxième fois en 2022.

"Vendredi, Jakub Mareczko (son équipier, ndlr) s'est imposé et samedi c'est moi. Le seul point d'ombre c'est que je loupe le maillot à points", a ajouté le Brabançon wallon de 26 ans. Présent dans une échappée précoce constituée de onze solides coureurs, avec notamment Sander Armée et Sylvain Moniquet, Taminiaux a répondu à une attaque de Van den Berg à plus de 3,5 kilomètres de la ligne. "Gianni Moscon et Ryan Gibbons ont réagi mais ne sont pas parvenus à combler l'écart. J'ai compris que cela pouvait être décisif et j'y suis allé. J'ai rapidement réalisé que nous allions nous disputer la victoire. J'étais assez confiant quant à mes capacités en cas d'arrivée au sprint. Comme un autre coureur était en train de revenir sur nous (Carter Bettles, finalement 3e, ndlr), Van der Berg a lancé le sprint d'assez loin et j'ai pu le dépasser dans les cinquante derniers mètres", a expliqué Taminiaux. Déjà quatrième et septième des étapes 1 et 4, Taminiaux a décroché sa 3e victoire chez les pros après celles acquises à la Roue Tourangelle (2019) et aux Quatre Jours de Dunkerque plus tôt cette saison.