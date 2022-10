Tour de Lombardie - Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali tirent leur révérence avec une place d'honneur

(Belga) Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali, deux des coureurs les plus victorieux de ces dernières années, ont terminé leur longue carrière au terme du Tour de Lombardie, samedi. L'Espagnol et l'Italien ont fini à une place d'honneur.

Valverde (Movistar), 42 ans, s'est classé sixième, ce qui lui laisse des sentiments contrastés. "De l'excitation pour l'avenir et de la tristesse, car j'arrête, et avec un niveau si élevé. Et du bonheur, grâce à l'énorme travail de l'équipe aujourd'hui, pour moi et pour Enric Mas (deuxième, ndlr). Vingt-et-un ans comme professionnel, autant de grands moments. Et à présent, profiter..." Valverde a notamment remporté quatre fois Liège-Bastogne-Liège, cinq fois la Flèche Wallonne, un titre mondial et une Vuelta. Nibali (Astana Qazaqstan), 37 ans, n'a pas réussi à jouer les premiers rôles dans une course qu'il a remportée deux fois, mais a tout de même fini 24e, à 2:17 du vainqueur, Tadej Pogacar. "J'arrête avec un très beau sentiment. Toute la course, les gens sur le bord de la route ont crié mon nom. C'était une journée très émouvante pour moi." Nibali appartient au cercle fermé des vainqueurs des trois Grands Tours, avec ses victoires au Tour en 2014, au Giro en 2013 et 2016 et à la Vuelta en 2010. Milan-Sanremo figure aussi au tableau de chasse du 'Requin de Messine'. (Belga)