Tour de Lombardie: la 30e de Pogacar

Tadej Pogacar, vainqueur samedi du Tour de Lombardie, compte 30 victoires à son palmarès professionnels en trois saisons à peine.

Nom: Pogacar

Prénom: Tadej

Date de naissance: 21 septembre 1998 (23 ans)

Lieu de naissance: Komenda (Slovénie)

Taille: 1,76 m

Poids: 66 kg

Nationalité: slovène

Réside à Monaco

Equipe: UAE Emirates (depuis 2019)

Principales victoires:

. Courses d'un jour (3e des JO de Tokyo 2021):

Liège-Bastogne-Liège 2021, Tour de Lombardie 2021

championnat de Slovénie du contre-la-montre 2019 et 2020

. Courses par étapes:

UAE Tour 2021, Tirreno-Adriatico 2021

Tour d'Algarve 2019, Tour de Californie 2019, Tour de Valence 2020, Tour de Slovénie 2021

. Grands tours:

Tour de France: vainqueur en 2020 et 2021. Six étapes (Laruns, Grand Colombier et c.l.m. La Planche des Belles Filles en 2020, c.l.m. Laval, col du Portet et Luz-Ardiden en 2021). Classements de la montagne et des jeunes en 2020 et 2021. 2 participations.

Vuelta: trois étapes (Cortals d'Encamp, Los Machucos, Plataformo de Grados). Classement des jeunes. 1 participation (3e en 2019).