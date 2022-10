Tour de Lombardie: "La course s'est déroulée comme nous le voulions", se réjouit Pogacar

(Belga) Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est succédé à lui-même en tant que vainqueur du Tour de Lombardie, le dernier Monument de la saison cycliste. "C'est vraiment fantastique de revenir ici et d'à nouveau gagner", a réagi Pogacar dans l'interview flash d'après-course.

"Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant envers mon équipe pour tout son travail", a expliqué le Slovène. "Mes équipiers ont été incroyables. Terminer le travail pour ma dernière course de la saison, le Tour de Lombardie, est magnifique." Pogacar a battu dans un sprint à deux l'Espagnol Enric Mas. "La course s'est déroulée comme je le voulais. J'ai essayé d'attaquer dans le Civiglio, mais Mas était clairement au même niveau dans les ascensions. Nous avons donc essayé de collaborer jusqu'à l'arrivée. Cela s'est parfaitement déroulé." "Depuis que je suis rentré d'Australie (où se déroulaient les Mondiaux, ndlr), je me sentais mieux chaque jour. Je savais que j'allais avoir de bonnes jambes aujourd'hui." Vainqueur notamment des Strade Bianche et de Tirreno-Adriatico, deuxième du Tour de France, quatrième du Tour des Flandres, Pogacar juge sa saison "presque parfaite". (Belga)