Tour de Norvège - Alexander Kristoff s'impose à domicile

(Belga) Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty Gobert) a porté à neuf le nombre de ses victoires d'étapes au Tour de Norvège, dont il s'est adjugé la dernière étape dimanche à Stavanger. Le coureur de 34 ans, qui a devancé au sprint le Britannique Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), détient désormais seul le record de victoires d'étapes sur le Tour de Norvège, avec neuf bouquets, un de plus que son compatriote Edvald Boasson Hagen.

"Cette étape passait presque devant ma maison aujourd'hui, je suis tellement heureux de gagner ici à Stavanger", déclare Alexander Kristoff, cité dans un communiqué de son équipe. "Je connais cette finale non seulement parce que les routes me sont familières, mais aussi parce que je m'y suis imposé à plusieurs reprises par le passé. La saison dernière, cependant, cela n'était pas le cas et c'est pourquoi je suis doublement heureux cette fois. En raison du fort vent arrière, il était important d'être positionné tôt à l'avant. C'était un sacré combat pour obtenir la bonne roue. Avec Mads Pedersen surtout, nous étions au coude à coude dans les derniers hectomètres. Mais au final j'ai été le plus rapide aujourd'hui et j'ai pu finir cette épreuve de la plus belle des manières !". (Belga)