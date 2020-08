Tour de Pologne: coup double pour Carapaz, lourde chute du Français Delage

L'Equatorien Richard Carapaz (Ineos) a remporté vendredi la 3e étape du Tour de Pologne, courue entre Wadowice et Bielsko-Biala sur 203,1 km, et endossé le maillot jaune du leader, au terme d'une journée également marquée par la lourde chute du Français Mickaël Delage (Groupama-FDJ).

Carapaz, vainqueur du Giro l'an dernier, a surpris ses concurrents en se détachant du peloton sur une légère montée à quelque 300 mètres de la ligne d'arrivée qu'il a franchie avec une demi-roue d'avance sur l'Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) qui menait le peloton.



La troisième place sur cette première étape de montagne est revenue au Français Rudy Molard (Groupama-FDJ) dont l'équipier Mickaël Delage a été victime d'une grave chute. "Mickaël Delage a subi une lourde chute sur le Tour de Pologne et a été transporté à l'hôpital. Il est conscient. Nous vous donnerons plus d'informations ce soir une fois qu'il aura passé des radios", a écrit Groupama-FDJ sur Twitter. Selon la radio polonaise RMF FM, il a été transporté à l'hôpital en hélicoptère.



L'accident intervient au surlendemain d'une chute très grave du Néerlandais Fabio Jakobsen, tassé sur les barrières par son compatriote Dylan Groenewegen lors du sprint final de la 1re étape. Le coureur est sorti vendredi du coma artificiel où il avait été placé. Les médecins ont déclaré que son état était bon et qu'il pourrait bientôt rentrer chez lui.



Samedi, la 4e étape, encore de montagne, sera courue sur 152,9 km autour de Bukowina Tatrzanska.