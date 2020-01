Tour de San Juan - Fernando Gaviria enlève la 2e étape et prend la tête du général

(Belga) Le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a remporté la 2e étape du Tour de San Juan cycliste (2.Pro), disputée mardi sur 168,7 avec départ et arrivée à Pocito, en Argentine. Il s'est imposé au sprint devant l'Argentin Nicolas Naranjo et l'Italien Benfatto. Piet Allegaert termine 4e et premier Belge devant le Slovaque Peter Sagan, qui complète le top 5. Bert Van Lerberghe se classe 9e.

Gaviria, 25 ans, a enlevé sa 41e victoire en carrière, la 6e sur le Tour de San Juan. Cette victoire lui permet de prendre la tête du classement général, où il devance le Français Rudy Barbier, vainqueur de la 1e étape dimanche. Mardi, la 3e étape sera disputée sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 15,2 km entre Ullum et Punta Negra. Le Tour de San Juan se termine dimanche. L'année dernière, la victoire était revenue au Colombien Winner Anacona, devant Julian Alaphilippe. (Belga)