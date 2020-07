Tour de Sibiu - Victoire finale de Gregor Mühlberger après le succès d'Ackermann dans la dernière étape

(Belga) L'Autrichien Gregor Mühlberger (BORA-hansgrohe) est le lauréat du Tour cycliste de Sibiu (2.1), dont l'édition 2020 s'est achevée dimanche en Roumanie. Leader depuis le contre-la-montre individuel du matin, sa victoire n'a pas été remise en cause lors de la dernière étape en ligne qui a vu la victoire de son équipier l'Allemand Pascal Ackermann. Celui-ci avait déjà imposé sa pointe de vitesse à l'arrivée de la 2e étape samedi.

Dimanche au bout des 109 km parcourus autour de Sibiu , il a battu son équipier et compatriote Michael Schwarzmann. Le Roumain Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko) a complété le podium. Au classement final, Mühlberger devance de 1:01 un autre coureur de BORA-hansgrohe, l'Autrichien Patrick Konrad. Le Suisse Matteo Badilatti (Israel Start-Up Nation) finit 3e à 1:52. Les Colombiens Egan Bernal (2017) et Ivan Ramiro Sosa (2018) ont inscrit leur nom au palmarès. Le Costaricain Kevin Rivera a triomphé en 2019. Aucun coureur belge n'a disputé cette 10e édition. Le Tour de Sibiu était la première course UCI de catégorie 1 depuis l'arrêt des compétitions dû à la pandémie de coronavirus le 14 mars. . . (Belga)