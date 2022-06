Tour de Suisse: le Covid-19 entraîne l'abandon d'une trentaine de coureurs, dont le maillot jaune Vlasov

Aleksander Vlasov (Astana), aligné sur le Tour d'Italie le 30 mai 2021 à Milan, fait partie des coureurs forfait pour cause de covid sur le Tour de Suisse Dario BELINGHERI

Une trentaine de coureurs, dont le tout frais maillot jaune russe Aleksander Vlasov, ont dû abandonner le Tour de Suisse vendredi avant le départ de la 6e étape à Locarno à cause de nombreux cas de Covid-19.

La veille, c'est le Britannique Adam Yates (Ineos) et l'ensemble de l'équipe Jumbo-Visma qui avaient été contraints d'abandonner.

Alors que Aleksander Vlasov, vainqueur de la 5e étape s'apprêtait à courir dans la peau du leader vendredi, le Russe a été testé positif au Covid-19.

Et il est loin d'être le seul. Après Jumbo-Visma, l'ensemble des équipes UAE-Teams, Bahrain-Victorious et Alpecin-Fenix n'ont pu prendre le départ à cause de cas dans leurs rangs.

Les autres équipes ne sont pas épargnées. EF Education-Easypost a enregistré quatre coureurs positifs : Stefan Bisseger, Alberto Bettiol, Hugh Carty et enfin le Colombien Rigoberto Uran.

Les équipes Bora-Hansgrohe et Israel-Premier Tech comptent deux absents chacune : Vlasov et Anton Palzer d'un côté, Sebastian Berwick et Reto Hollenstein (cas contact) de l'autre.

Enfin Gianluca Brambilla (Trek Segafredo), Alex Aranburu (Movistar), Louis Vervaeke (Quick-Step), Simone Petilli (Intermarché-Wanty) et Thomas Pidcock (Ineos-Grenadiers) complètent la longue liste des absents.

La 6e étape du Tour de Suisse, qui a débuté vendredi en fin de matinée à Locarno, emmènera les coureurs jusqu'à Moosalp.

En l'absence de Vlasov, c'est le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) qui a récupéré le maillot jaune de leader.