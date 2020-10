Tour des Flandres (dames) - Chantal van den Broek-Blaak a vu son rêve se réaliser

(Belga) Au terme d'un numéro impressionnant, la Néerlandaise Chantal van den Broek-Blaat (Boels-Dolmans) a remporté sa première victoire au Tour des Flandres dimanche à Audenarde.

Dans le Vieux Quaremont, elle a placé son accélération décisive, puis a poursuivi son solo jusqu'à Audenarde. "Une fois au sommet du Paterberg, j'ai commencé à croire en mes chances. J'avais déjà entendu par l'oreille qu'Amy Pieters et Anna van der Breggen retenaient les autres. Si les choses avaient mal tourné avec moi, elles auraient pu tenter leur chance. On n'en est donc pas arrivé là. C'est pour cela que je me suis tant entraîné. Pendant longtemps, j'ai rêvé d'une victoire au Tour des Flandres. Ce rêve est maintenant devenu réalité", a déclaré la Néerlandaise. "J'ai joué tout ou rien aujourd'hui. Dans le Kruisberg, j'avais déjà accéléré une fois, mais elles ne voulaient pas me laisser partir. Dans le Vieux Quaremont, j'ai encore accéléré et cela a marché. Tout le monde était asphyxié. Nous pouvions également spéculer avec l'équipe. Nous étions encore là avec quatre coureuses. Une fois que j'étais devant, il ne me restait plus qu'une chose à faire, c'était de continuer aussi fort que possible". (Belga)