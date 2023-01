Tour des Flandres - Pas de secteur pavés à Zottegem cette année

(Belga) Le 107e Tour des Flandres, le dimanche 2 avril, ne passera pas par les secteurs pavés de la Paddestraat et de Lippenhovestraat.

"La nouvelle que le Tour des Flandres ne passera pas par la Paddestraat et la Lippenhovestraat nous est tombée dessus comme un coup de massue. Ces dernières années, nous étions le 'Village du Ronde', et cela avec grand plaisir", a réagi l'échevin du Sport de Zottegem Brecht Cassiman. "Le final du Tour des Flandres a souvent éclaté sur ces secteurs pavés. Dans nos budgets, nous avions prévu qu'il y aurait un passage. C'est donc dommage que ce ne sera pas le cas." La rumeur concernant l'absence de Zottegem sur le parcours circulait. Les autorités locales ont contacté Flanders Classics, qui a confirmé la nouvelle. "Le départ de Bruges en serait la raison", a ajouté Brecht Cassiman. "Il faudra parcourir un certain nombre de kilomètres en Flandre-occidentale, ce qui signifie qu'une boucle vers Zottegem n'était plus possible. En 2024, le 'Ronde' s'élancera d'Anvers. "Nous restons certainement ouverts à un nouveau passage par Zottegem. Nous aimerions que la Lippenhovestraat et la Paddestraat reviennent dans le Tour des Flandres", a conclu l'échevin. Zottegem accueillera en 2024 les courses en ligne élites des championnats de Belgique. (Belga)