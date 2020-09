Tour du Luxembourg - Aimé De Gendt : "Une bonne préparation pour les classiques"

(Belga) Le Belge Aimé De Gendt s'est classé 3e du classement général final du Tour du Luxembourg. Le coureur de Circus-Wanty Gobert espère continuer sur sa lancée dès le championnat de Belgique du 22 septembre avant d'enchaîner avec les classiques.

L'équipe Circus-Wanty-Gobert a été présente samedi dans la 5e et dernière étape du Tour du Luxembourg. Xandro Meurisse a intégré l'échappée matinale de 11 coureurs. On a également vu une offensive de Jan Bakelants dans la dernière ascension du Pabeierbierg, à 2 kilomètres de l'arrivée. Aimé De Gendt s'est, quant à lui, classé 7e de l'étape remportée par Andreas Kron et 3e du classement final. "Comme prévu, Xandro a intégré l'échappée matinale et l'équipe nous a bien assisté Jan et moi-même", a indiqué Aimé De Gendt dans un communiqué de son équipe. "Le scénario de la course s'est certes déroulé comme nous l'avions espéré mais, malheureusement, j'ai perdu ma deuxième place au classement final au jeu des bonifications. Cette 3e place au podium est néanmoins une bonne chose pour ma préparation en vue les classiques." Le coureur belge a, pour la première fois, effectué un stage en altitude avant l'épreuve luxembourgeoise. "J'avais de super sensations sur ce Tour du Luxembourg, surtout dans les ascensions. J'espère continuer sur ma lancée dès le championnat de Belgique ce mardi." (Belga)