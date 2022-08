Tour du Poitou-Charentes: Stefan Küng s'impose dans le contre-la-montre

(Belga) Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) a remporté la quatrième étape du Tour du Poitou-Charentes (2.1), disputée en contre-la-montre. Il a devancé les Français Kévin Vauquelin (Arkea-Samsic), 2e à 17 secondes, et Pierre Latour (TotalEnergies), 3e à 20 secondes, et a endossé le maillot de leader du classement général.

Après la première demi-étape remportée en fin de matinée par le Français Marc Sarreau (AG2R-Citroën), alors leader du classement général, la deuxième partie de la journée de jeudi au Tour du Poitou-Charentes a été consacrée à un contre-la-montre individuel disputé sur 21,4 kilomètres entre Smarves et Vivonne l'après-midi. Stefan Küng avait été pointé en troisième position au temps intermédiaire, deux secondes derrière le Britannique Connor Swift et le Français Thomas Boudat. Sa deuxième partie de course lui a permis de se hisser en tête pour s'imposer avec 17 secondes d'avance sur Vauquelin et 20 secondes sur Latour. Oliver Naesen (AG2R-Citroën) s'est classé 13e et premier Belge à 1:33 de Küng. Le Suisse, deuxième du championnat d'Europe de contre-la-montre derrière son compatriote Stefan Bisseger, troisième de Paris-Roubaix et de l'E3 Saxo Bank Classic en 2022, a signé son premier succès de la saison à Vivonne. Il a endossé du même coup le maillot de leader du classement général où il possède 21 secondes d'avances sur son premier dauphin, le Français Vauquelin. La dernière étape du Tour du Poitou-Charentes sera disputée vendredi entre Mansle et Poitiers sur la distance de 185,1 kilomètres. L'étape, pimentée par quelques côtes dans la deuxième partie du parcours, devrait sourire aux sprinters. (Belga)