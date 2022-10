Trois directeurs sportifs, dont Servais Knaven, vont quitter INEOS Grenadiers

(Belga) La formation INEOS Grenadiers a annoncé mardi, sur Twitter, le départ, au terme de la saison, de trois de ses directeurs sportifs, le Néerlandais Servais Knaven, le Norvégien Gabriel Rasch et l'Australien Brett Lancaster.

Vainqueur de Paris-Roubaix en 2001 et d'une étape sur le Tour de France en 2003, Knaven, 51 ans, officiait dans l'équipe britannique - qui s'appelait Sky jusqu'en avril 2019 - depuis 2011. Rasch, 46 ans, était arrivé en 2014 et Lancaster, 42 ans, en 2016. INEOS Grenadiers a décroché 39 victoires cette saison, dont l'Amstel Gold Race avec Michal Kwiatkwoski, et Paris-Roubaix avec Dylan Van Baarle.