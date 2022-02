Trophée X2O - Aerts enfin vainqueur dans sa région

(Belga) Après des victoires à Gieten, Zonhoven et Courtrai, Toon Aerts s'est imposé dimanche à Lille lors du cross des cravates à Lille, 7e des 8 épreuves du Trophée X2O de cyclocross dimanche.

Avant la course, Aerts avait montré quelques signes d'anxiété. Le coureur de 28 ans dormait moins bien ces derniers jours à cause du décalage horaire avec les Etats-Unis, où ont lieu les Mondiax de Fayetteville la semaine passée, une manière peu idéale pour préparer la course. Après la course, Toon Aerts ne tarissait pas d'éloges sur son frère Thijs, cinquième de la course. "Il n'a pas eu une année facile. Cet été, il a perdu un doigt et il a été très malade cet hiver", a-t-il déclaré à l'interview. "Samedi, il a été déçu de sa 26e place à Maldegem, mais aujourd'hui il montre avec sa cinquième place qu'il est vraiment un bon coureur de cyclocross. J'espère qu'il sera toujours pro l'année prochaine." Avant même la dernière course, Toon Aerts est déjà certain de remporter la victoire finale. Il compte une avance de 7 minutes 23, mais au classement X2O, la perte de temps maximale est de cinq minutes. "Gagner ici était un objectif sur ma liste, je peux cocher Maintenant, cette case est cochée même s'il reste encore une course. Je m'entraîne souvent ici, c'est ma région et je suis très content d'y gagner." (Belga)