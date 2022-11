Trophée X2O: Emiel Verstrynge s'impose chez les espoirs à Courtrai

(Belga) Emiel Verstrynge a remporté la course espoirs du cross de Courtrai, 2e manche du Trophée X2O de cyclocross, samedi.

Le coureur de Crelan-Fristads s'est imposé au sprint devant Witse Meeussen. Le champion du monde espoirs Joran Wyseure a complété le podium. Verstrynge décroche ainsi sa troisième victoire de la saison après son titre de champion d'Europe à Namur et le cross de Bad Salzdetfurth en Allemagne. Chez les juniors, Fleur Moors l'a emporté chez les filles devant la Tchèque Vanda Dlaskova et la Britannique Niamh Murphy. Chez les garçons, la victoire est revenue à Viktor Vandenberghe devant Wies Nuyens et le Néerlandais Guus van den Eijnden. (Belga)