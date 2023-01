Trophée X2O : Tom Pidcock forfait à Herentals mardi

(Belga) Tom Pidcock ne disputera pas le cyclocross d'Herentals mardi comptant pour le Trophée X2O, a annoncé son directeur sportif chez INEOS Grenadiers Kurt Bogaerts lundi.

Le Britannique, champion du monde, a chuté dimanche à Baal dans le dernier tour et s'il a pu terminer troisième sur le podium, touché à la jambe il ne se sent pas en mesure de défendre pleinement ses chances mardi face à Wout van Aert et au Néerlandais Mathieu van der Poel qui seront bien au départ. Tom Pidcock devrait en principe encore rouler à Benidorm en Espagne le 22 janvier en Coupe du monde, son dernier parcours dans les labourés cette saison après avoir confirmé lundi qu'il ne défendrait pas son maillot arc-en-ciel le 5 février à Hoogerheide aux Pays-Bas, laissant la succession ouverte. "Tom s'est encore testé, mais a vite compris que ce n'était pas possible de courir à Herentals", a expliqué Kurt Bogaerts. "Il a trop mal. Les blessures ne sont pas graves et normalement Benidorm reste à son programme. Il va prendre un peu de repos là de suite puis aller en stage à Majorque avec l'équipe (INEOS)". (Belga)