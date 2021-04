UAE Emirates, avec Pogacar, Hirschi et McNulty, autorisé à prendre le départ de Liège-Bastogne-Liège

(Belga) UAE Emirates pourra prendre le départ de Liège-Bastogne-Liège (WorldTour) dimanche après avoir présenté des tests négatifs au coronavirus vendredi, a annoncé l'équipe WorldTour samedi.

Mercredi, UAE Emirates n'avait pas pu prendre le départ de la Flèche Wallonne après les tests positifs au coronavirus de Diego Ulissi et d'un membre du staff. Vendredi, toute l'équipe a subi de nouveaux tests et se sont tous révélés négatifs et pourra donc prendre le départ dimanche. "Nous sommes heureux d'annoncer que tous les tests ont été négatifs et que nous avons reçu l'autorisation du comité Covid que nous pouvons prendre le départ de Liège-Bastogne-Liège", a communiqué l'équipe. Sur La Doyenne, l'équipe des Emirats arabes unis alignera le Slovène Tadej Pogacar et le Suisse Marc Hirschi comme leaders tandis que l'Américain Brandon McNulty remplace Diego Ulissi. La sélection d'UAE Emirates est complétée par le Portugais Rui Costa, l'Italien Davide Formolo, le Norvégien Vegard Stake Laengen et l'Espagnol David De La Cruz. (Belga)