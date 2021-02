UAE Tour: deuxième bouquet pour Sam Bennett

Deuxième sprint massif et deuxième succès pour Sam Bennett: l'Irlandais s'est encore imposé nettement dans l'UAE Tour dont il a remporté la 6e et avant-dernière étape, vendredi à Dubai.

Sans conséquence sur le classement général, promis au Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), l'étape longue de 165 kilomètres s'est conclue en faveur de l'équipe Deceuninck qui a maîtrisé le final, à l'exemple du Danois Michael Morkov pour lancer Bennett.

"On enchaîne les sprints et on se comprend parfaitement", s'est félicité l'Irlandais (30 ans), qui a signé la 51e victoire de sa carrière, sa deuxième de la saison après son sprint gagnant de mercredi.

Derrière le maillot vert et vainqueur de deux étapes du Tour 2020, l'Italien Elia Viviani a pris la 2e place, son meilleur résultat depuis le 1er août dernier quand il s'était incliné face à Bryan Coquard dans la Route d'Occitanie.

En revanche, le Néerlandais David Dekker, deuxième à deux reprises depuis le départ, a dû se contenter cette fois de la 4e place, derrière l'Allemand Pascal Ackermann.

Le peloton a été fractionné à plusieurs reprises, sous l'effet du vent, mais a fini par se recomposer à l'approche du final en front de mer sur l'île artificielle de Palm Jumeirah. L'échappée du jour, forte de cinq coureurs (Gallopin, Valter, Lutsenko, Elosegui, L. L. Sanchez) a été reprise à 25 kilomètres de l'arrivée.

Samedi, la 7e et dernière étape s'annonce encore favorable aux sprinteurs sur un parcours entièrement plat de 147 kilomètres conduisant de Yas Marina à Abou Dhabi.