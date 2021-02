UAE Tour: Pogacar en contrôle

Le Slovène Tadej Pogacar, leader de l'UAE Tour, s'est contenté de contrôler son dauphin, le Britannique Adam Yates, dans l'arrivée au sommet de la 5e étape, enlevée jeudi à Jebel Jais par le Danois Jonas Vingegaard.

Pogacar, deuxième de l'étape à 3 secondes du vainqueur, a passé la ligne devant son rival qu'il précède désormais au classement général de 45 secondes.

Pour le coureur de l'équipe UAE Emirates, vainqueur du Tour de France l'an passé mais seulement 2e de l'UAE Tour 2020, la route semble dégagée jusqu'à samedi, terme de l'épreuve.

A l'altitude de 1489 mètres, le point le plus haut de la course, Vingegaard a imité son habituel leader de l'équipe Jumbo, le Slovène Primoz Roglic, qui s'était imposé lors de la précédente arrivée en 2019. Il s'est dégagé du premier groupe aux alentours de la flamme rouge du dernier kilomètre pour rejoindre et dépasser le Kazakh Alexey Lutsenko, rescapé d'une longue échappée.

Le rêve de victoire de Lutsenko, 3e de l'UAE Tour en 2020, s'est évanoui à 250 mètres de la ligne installée dans le décor rocheux des monts Hajar, tout près de la frontière avec le sultanat d'Oman. Tout comme celui de Yates, qui a fait rouler en vain ses équipiers (Rivera, Martinez) dans la montée avant une accélération de l'Italien Vincenzo Nibali aux 3 kilomètres.

Pour sa part, Vingegaard a remporté son deuxième succès sur le circuit WorldTour après une étape du Tour de Pologne 2019.

"Pour moi, c'est une très grande victoire. D'habitude je suis au service de Primoz (Roglic)", a savouré le jeune Danois, âgé de 24 ans.

Vendredi, la 6e et avant-dernière étape, longue de 168 kilomètres, mènera le peloton de Dubai à l'île artificielle de Palm Jumeirah.