UAE Tour: Pogacar ouvre sa saison presqu'à domicile

Le Slovène Tadej Pogacar lors du Tour de Lombardie le 9 octobre 2021 entre Côme et BergameMarco BERTORELLO

Ouverture de la saison pour Tadej Pogacar: le Slovène, double vainqueur en titre du Tour de France, s'aligne dimanche dans l'UAE Tour, épreuve qu'il a enlevée l'an passé dans le pays qui parraine son équipe cycliste.

Sur la ligne de départ fixée dans l'émirat d'Abou Dhabi, Pogacar retrouve d'autres coureurs qui lancent également leur saison. Principalement le Britannique Adam Yates et le Portugais Joao Almeida, qui ont pris place derrière lui sur le podium l'an passé, le Néerlandais Tom Dumoulin et le Français Romain Bardet, un néophyte de l'épreuve émiratie.

Un an plus tard, Almeida a rejoint l'équipe UAE de Pogacar avec, dans le viseur, le prochain Giro, le Slovène ayant prévu de se consacrer d'abord au Tour de France. Mais tous deux sont dans la même formation qui présente aussi une autre recrue de choix, le Néo-Zélandais George Bennett, venu pour soutenir Pogacar en montagne.

"Les derniers mois se sont presque parfaitement déroulés. J'ai eu un petit contretemps il y a quelques semaines (fin janvier) avec le Covid-19 mais heureusement ça n'a pas trop perturbé ma préparation", annonce le Slovène qui précise s'être beaucoup entraîné ces derniers temps avec Almeida.

"Pogacar sera notre leader", confirme le responsable de l'équipe, Matxin Fernandez, avant cette course dont le double vainqueur du Tour est devenu un animateur régulier. Devancé en 2020 par Adam Yates, il a pris sa revanche l'an dernier en gagnant l'étape de Jebel Hafeet, l'une des deux arrivées au sommet.

Les organisateurs (RCS) ont programmé quatre étapes au profit des sprinteurs venus en nombre (Cavendish, S. Bennett, Viviani, Démare, Groenewegen, Philipsen, Dekker, Ackermann) en plus d'un contre-la-montre de neuf kilomètres que le champion du monde de la discipline, l'Italien Filippo Ganna, abordera mardi en favori face au Suisse Stefan Bissegger.

Mais le classement sera déterminé surtout par les deux arrivées au sommet, dans la longue ascension du Jebel Jais mercredi (21,5 km à 5,4%, à 1490 m d'altitude) puis du Jebel Hafeet (10,6 km à 6,8%) samedi prochain, pour la conclusion, dans la montagne jouxtant Oman.

Si Bardet part dans l'inconnu, le Russe Aleksandr Vlasov, l'un des hommes à suivre cette semaine après sa récente victoire au Tour de la Communauté de Valence, retrouve un terrain qu'il connaît partiellement. En 2018, il avait participé dans l'anonymat au Tour d'Abou Dhabi, un an avant que la course ne fusionne avec le Tour de Dubai et s'étende aux émirats voisins.

. Les étapes (1058 km):

Dimanche: 1re étape Madinat Zayed - Madinat Zayed, 185 km

Lundi: 2e étape Hudayriyat Island - Abu Dhabi Breakwater, 173 km

Mardi: 3e étape Ajman - Ajman, 9 km (contre-la-montre individuel)

Mercredi: 4e étape Fujairah Fort - Jebel Jais, 181 km

Jeudi: 5e étape Ras al Khaimah Corniche - Al Marjan Island, 182 km

Vendredi: 6e étape Expo 2020 Dubai - Expo 2020 Dubai, 180 km

Samedi: 7e étape Al Ain - Jebel Hafeet, 148 km

. Le palmarès:

2021: Tadej Pogacar (SLO)

2020: Adam Yates (GBR)

2019: Primoz Roglic (SLO)