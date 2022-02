UAE Tour: Pogacar remporte la 4e étape et fait coup double

Tadej Pogacar fait coup double mercredi 23 février à l'UAE Tour, remportant la 4e étape entre Fujairah Fort et Jebel Jais et endossant le maillot rouge de leader du classement généralGiuseppe CACACE

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a fait coup double mercredi dans l'UAE Tour, remportant la 4e étape et prenant la tête du classement général au terme des 181 kilomètres du parcours qui se terminait au sommet du Jebel Jais, le point culminant des Emirats.

Pogacar a devancé au sprint le Britannique Adam Yates (Ineos) et le Russe Aleksandr Vlasov (Bora) au terme d'une longue montée de 20 kilomètres au dénivelé constant de 5%, se raidissant à 7% juste dans les deux derniers kilomètres.

Le Slovène, vainqueur de l'UAE Tour l'an dernier et double tenant du titre sur le Tour de France, en profite pour prendre la tête du classement général avec deux secondes d'avance sur l'Italien Filippo Ganna (Ineos) et 13 sur Aleksandr Vlasov.

Dans des paysages grandioses mais sur un ruban d'asphalte lisse et large, le peloton est arrivé groupé au pied des premiers escarpements avant que l'Italien Luca Rastelli (Bardiani) et le Danois Jakob Egholm (Trek) ne tentent une timide échappée.

Rapidement rattrapés, c'est ensuite un groupe d'une dizaine de coureurs qui se détachait à 2 kilomètres de l'arrivée avec notamment Pogacar, Yates et Vlasov. Parti juste avant la ligne, le Slovène gagnait avec moins de deux mètres d'avance sur ses deux premiers poursuivants puis un groupe de 13 coureurs à 3 secondes comprenant les Français Romain Bardet et Geoffrey Bouchard.

"C'est fantastique de gagner. C'était un finish difficile mais le travail de l'équipe a été très solide aujourd'hui. C'était une montée rapide avec beaucoup de grimpeurs qui attaquaient de tous les côtés. L'équipe m'a porté jusqu'au dernier sprint et j'ai fait de mon mieux. Je suis très content de prendre à la fois l'étape et le maillot aujourd'hui et de commencer l'année avec une victoire", a déclaré Pogacar sitôt après l'arrivée.

Filippo Ganna, qui pouvait espérer décrocher la première place après la défaillance du Suisse Stefan Bissegger, n'a pu faire mieux que 11e de l'étape et échoue pour deux secondes dans sa quête du maillot rouge. Il compte toutefois encore 11 secondes d'avance sur Vlasov et 13 sur Yates.

Les Français les mieux classés au général sont Geoffrey Bouchard, 10e et Romain Bardet, tous deux à 41 secondes du leader.

Le Néerlandais Tom Dumoulin, 4e au général au départ de l'étape, a lâché très tôt dans l'ascension du Jebel Jais et fini l'étape à plus de cinq minutes de Pogacar, reculant à une anonyme 43e place au classement du tour.

Jeudi, la 5e étape couvrira 182 kilomètres entre la corniche de Ras al Khaimah et Al Marjan Island, avec une arrivée programmée pour les sprinteurs. L'UAE tour se termine samedi.