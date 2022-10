Un 5e succès pour Iserbyt avec un peu de chance: "mon départ a été mauvais"

(Belga) Vainqueur des trois premières épreuves comptant pour la Coupe du monde (à Waterloo et Fayetteville aux Etats-Unis puis à Tabor en République Tchèque), Eli Iserbyt a ajouté une victoire en ouverture du Superprestige samedi à Ruddervoorde. Cela fait une 5e victoire cette saison pour le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal si l'on compte le cyclocross de Beringen. Mais il a fallu un peu de chance samedi.

"Mon départ a été très mauvais et cela m'a coûté beaucoup d'énergie pour revenir à l'avant de la course", a raconté Eli Iserbyt. "Les coureurs devant avaient vite compris que Laurens Sweeck et moi n'étions pas aux avant-postes. Quand je suis revenu, j'ai voulu temporiser, mais à chaque fois quelqu'un ré-attaquait et j'ai moi-même commis trop de fautes. La pression de mes pneus n'a pas aidé non plus, ma faute. Quand j'ai changé de vélo, ce fut mieux, mais je ne voulais pas non plus puiser trop loin en fonction de la manche de Coupe du monde demain (dimanche). Laurens Sweeck y est allé dans le sable et j'ai pris sa roue. Lars van der Haar a eu de la malchance et j'ai pu me concentrer sur la victoire dans les deux derniers tours." Eli Iserbyt l'a emporté avec 12 secondes sur Laurens Sweeck et 31 secondes sur Van der Haar. Sweeck, lui, ne décolérait pas. "Ils (Iserbyt et Michael Vanthourenhout) n'ont pas pris leur responsabilité et je trouve ça petit", a expliqué le coureur de Crelan-Fristads fustigeant l'attitude des deux coureurs en poursuite derrière Van der Haar. "J'attendais plus d'eux. Dommage leur façon de rouler. Ils sont restés dans ma roue pendant bien trois ou quatre tours. (Iserbyt) Il doit rouler comme un champion et prendre ses responsabilités." Dimanche, la 4e des 14 épreuves de la Coupe du monde se déroule à Maasmechelen.