Un accueil de rockstar: Wout van Aert de retour en Belgique pour présenter son maillot vert

Wout van Aert a participé à sa première course après ses exploits sur le Tour de France hier soir. Le maillot vert est arrivé en hélicoptère juste avant le départ. Le public était nombreux à Roulers pour l'accueillir.

Matisse et son papa sont de grands amateurs de cyclisme. Ils sont venus avec l'objectif d'apercevoir Wout van Aert et lui faire signer une gourde. "C'est van Aert en personne qui lui a donné", explique le papa. "Il aimerait bien avoir sa signature et donc on attend." Objectif atteint pour Matisse. Il a pu apercevoir son idole de très près. "Un monsieur a pris ma gourde et va la faire signer", sourit le jeune garçon.

Wout van Aert a reçu un accueil de rockstar. Il était évidemment le plus attendu de ce critérium. Il apparaît sur scène vêtu de son maillot vert et est copié par plusieurs supporters. "J'ai fait ce costume moi-même", dit une fan. "Une tenue entièrement verte."

Sur cette course, van Aert est arrivé deuxième juste derrière un autre Belge bien connu: Yves Lampaert. Ce dernier a remporté la première étape du Tour et a donc porté le maillot jaune. Un maillot qu'il a d'ailleurs enfilé hier soir pour saluer le public qui le connaît bien puisqu'il est originaire de la région. "C'est presque la maison", confie le vainqueur du jour. "J'ai beaucoup de supporters ici, c'est vraiment magnifique de battre Wout."

Un gros budget pour les organisateurs

Pour la première fois depuis 1985, les Belges ont remporté six étapes du Tour dont trois par Wout van Aert. Pour faire venir une telle vedette sur un critérium, les organisateurs ont dû négocier. "C'est une vraie chance d'avoir une telle vedette sur notre course, surtout après le Tour de France", confirme Thomas Verhaeghe, le porte-parole du critérium de Roulers. "Il a fallu s'adapter à son planning et à son budget. On négocie depuis trois semaines pour le recevoir ici."

Les organisateurs dépensent parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un cycliste qui les intéresse.