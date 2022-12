Un adversaire de taille pour Remco: Primoz Roglic annonce sa participation au Giro 2023

Le Slovène Primoz Roglic disputera en 2023 le Tour d'Italie, et non le Tour de France, où son équipier danois Jonas Vingegaard défendra son titre. La décision a été annoncée lors de la présentation de l'équipe Jumbo-Visma, jeudi.

Roglic avait chuté au Tour en 2021 et en 2022. A la Vuelta, qu'il avait remportée trois années de suite, le Slovène avait également dû abandonner après une chute. Opéré à l'épaule, Roglic avait expliqué dans plusieurs interviews que le Giro tomberait peut-être trop tôt et qu'il aimerait revenir sur le Tour pour le gagner. Mais ce ne sera pas le cas en 2023. "Primoz sera notre leader sur le Giro", a expliqué le directeur sportif Merijn Zeeman durant la présentation de l'équipe à Amsterdam.

"Nous l'avons décidé après un long processus de discussion, d'évaluation et d'anticipation. Nous avons encore du travail à faire et nous voulons gagner le Giro. Wilco Kelderman le soutiendra et nous construirons une équipe solide autour de Primoz. Avoir deux leaders forts est un luxe et nous donnerons tout pour remporter ce Giro."

Le coureur était absent lors de la présentation pour des raisons familiales. Au Giro, Roglic sera un gros concurrent du champion du monde Remco Evenepoel.