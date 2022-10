Un podium 100% belge emmené par Thibau Nys chez les Espoirs à Tabor

(Belga) Thibau Nys (Baloise-Trek) a remporté dimanche le premier cyclocross de la Coupe du monde pour les Espoirs dans la ville tchèque de Tabor. L'Anversois, 19 ans, s'est imposé au sprint devant Jente Michels. Emiel Verstrynge est monté sur la troisième marche du podium et Joran Wyseure a terminé quatrième assurant un top 4 100% belge, devant le Néerlandais Pim Ronhaar.

Très vite, un groupe de tête de six coureurs s'est formé avec Wyseure, Nys, Verstrynge, Ronhaar, Michels et Witse Meeussen. Les deux Italiens Samuele Leone et Daviode Toneatti ont essayé de combler l'écart avec ce groupe, mais sans succès. À la mi-course, Verstrynge n'a pas réussi à tenir l'échappée. Peu de temps après, le groupe de tête s'est complétement disloqué et le trio Michels, Nys et Meeussen est passé à l'attaque. Dans l'avant-dernier tour, Meeussen a été lâché, laissant Nys et Michels se battre pour la victoire. Les deux hommes ont multiplié les attaques et Nys s'est finalement avéré être le plus rapide au sprint. "C'est la confirmation de ma forme actuelle", a déclaré Thibau Nys, 5e à Waterloo et à Fayeteville pour les deux premières manches de la Coupe du monde chez les seniors aux Etats-Unis. "Et cela confirme mes bonnes prestations aux Etats-Unis. Je savais que même avec le déplacement j'allais garder cet état de forme. La course s'est déroulée comme je le souhaitais et je l'espérais. J'ai parfaitement géré. J'ai attaqué là où je le voulais. Mais ce fut un gros effort de décrocher Michels." Chez les juniors, si la victoire est revenue au Français Léo Bisiaux devant le Tchèque Vaclav Jezek. Viktor Vandenberghe a pris la 3e place sur le podium devant Yordi Corsus. Troisième place belge aussi chez les juniores avec Fleur Moors qui terminé derrière la Néerlandaise Lauren Molengraaf et la Slovaque Viktoria Chladonova. (Belga)