Une 62e édition du Grand Prix de Wallonie mercredi entre Blégny et la Citadelle de Namur

(Belga) La 62e édition du Grand Prix de Wallonie (1.Pro) sera disputée mercredi entre Blegny et la Citadelle de Namur, traditionnel théâtre d'arrivée de la semi-classique wallonne.

Le peloton, nourri de 20 équipes, partira de Blegny à 12h30. Les coureurs évolueront sur un parcours assez classique. La première partie de la course sera assez vallonnée. L'approche de Namur se fera sur des routes très roulantes via Yvoir, Anhée et la Vallée de la Molignée. La finale comprendra la côte d'Ermeton et la côte du Tienne aux Pierres à Wépion qui sera pimentée, c'est une première, par un sprint. Les coureurs se dirigeront ensuite vers la Citadelle de Namur via la montée de la Route merveilleuse et une arrivée directe au sommet, ce qui devrait rendre l'ascension très stratégique dans les rangs des costauds. Le vainqueur du Grand Prix de Wallonie 2022 succédera au Français Christophe Laporte qui s'était imposé il y a un an au sommet de la Citadelle de Namur devant son compatriote Warren Barguil et Tosh Van der Sande. La semi-classique wallonne s'ouvrira cette année au peloton féminin dans le cadre de la première édition du Grisette Grand Prix de Wallonie (1.2) qui sera également disputé entre Blegny et la Citadelle de Namur sur la distance de 136,6 kilomètres. Le peloton sera composé de quinze formations.