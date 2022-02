Une 74e édition dessinée pour les coureurs complets

(Belga) Le Critérium du Dauphiné, habituelle course de préparation au Tour de France, a présenté jeudi son parcours pour sa 74e édition qui se tiendra du 5 au 12 juin. La course, qui s'élancera d'Ardèche pour la première fois, a été imaginée pour les coureurs complets.

Le successeur de l'Australien Richie Porte, vainqueur en 2021, sera désigné au terme de la 8e et dernière étape. Cette ultime journée, avec l'ascension finale du Plateau de Solaison (HC, 11,3 km à 9,2%), devrait vraisemblablement venir bousculer le général. Avant l'épilogue de la course, les grimpeurs auront déjà trouvé plusieurs terrains de jeu propices à leurs qualités avec les arrivées au sommet à Chastreix-Sancy lors de la 3e étape et à Vaujany dans la première partie du diptyque alpestre. Cette septième étape passera par le Galibier (23 km à 5,1%) et la Croix de Fer (29 km à 5,2%), deux cols mythiques. Un contre-la-montre individuel de 31,9 kilomètres mettre les rouleurs à l'honneur à l'occasion du 4e jour de course alors que les baroudeurs, et les sprinteurs dans un moindre mesure, auront quatre étapes, aux profils vallonnés, taillées pour eux. Outre les dix-huit équipes World Tour ainsi qu'Alpecin-Fenix et Arkéa-Samsic, conviées grâce à leurs résultats en 2021, l'organisation a également distribué des invitations aux formations françaises TotalEnergies et B&B Hotels ainsi qu'à la norvégienne Uno-X. Le Tour de France débutera trois semaines après la fin du Dauphiné. (Belga)