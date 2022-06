Une chute incompréhensible: l'incroyable boulette d'une cycliste qui tombe d'un promontoire en Italie (vidéo)

Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) a remporté le prologue du Giro Donne, le Tour d'Italie féminin, disputé contre la montre jeudi à Cagliari en Sardaigne. L'Américaine a couvert les 4,7 km du parcours plat en 5:45, à la moyenne de 49,043 km/heure. Sa coéquipière australienne Georgia Baker a terminé à 3 secondes et la championne du monde l'Italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) à 5 secondes. Lotte Kopecky (SD Worx) a terminé quatrième à 6 secondes.

Georgia Baker est restée longtemps en tête car ni la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, 6e à 9 secondes au final, ni Balsamo n'ont réussi à faire mieux que ses 5:48. Lotte Kopecky est passée ensuite tout près, mais a aussi échoué. Finalement, c'est Faulkner qui a mis tout le monde d'accord. Elle a signé à 29 ans sa 4e victoire en carrière et la deuxième en 2022 après la 2e étape du Tour de Suisse, elle aussi disputée contre la montre le 19 juin.

La course a aussi été marquée par une chute étonnante au départ de la course. Lancée sur sa rampe, une participante a purement et simplement dévié avec son vélo, finissant par chuter du promontoire pour démarrer de la pire des manières.