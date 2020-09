Van Aert médaillé d'argent du chrono: "Je ne pouvais pas aller plus vite"

(Belga) Wout van Aert a terminé deuxième du contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme vendredi à Imola. "Je nourris quand même une pointe de déception mais je ne pouvais pas aller plus vite et la différence est très grande. Je dois donc me contenter de cette deuxième place", a regretté Van Aert, deuxième à plus de 26 secondes de l'Italien Filippo Ganna.

"Je suis parti à fond, mais je n'ai pas pu garder ce rythme à la fin de la première partie, quand le vent a soufflé très fort", a déclaré Van Aert. "Je voulais aller plus vite, mais je ne pouvais pas. Dans la deuxième partie, tout s'est à nouveau déroulé parfaitement. Quand je regarde mes données, j'ai vraiment fait un contre-la-montre de haut niveau. J'ai battu beaucoup de solides concurrents, mais Ganna était juste beaucoup plus fort. Il a pu travailler à 100% dans ce sens et cela a une valeur ajoutée. Cela se voit. Oui, je l'attendais, mais je ne pensais pas que la différence serait si grande." Dimanche, place à la course en ligne du Mondial sur route. "J'ai roulé jusqu'à l'hôtel pour me détendre un peu. Après, je vais essayer de récupérer au maximum. Je ne connais pas encore le parcours mais je vais le reconnaître samedi avec Oliver Naesen. J'en saurai plus, mais je suis impatient de le voir", a conclu Van Aert.