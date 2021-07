Van der Breggen remporte le Giro Donne pour la quatrième fois

(Belga) La Néerlandaise Anna van der Breggen (SD Worx) a remporté le Tour d'Italie féminin pour la quatrième fois. La leader de l'équipe SD Worx n'a pas vu sa position de leader menacée lors de la dixième et dernière étape, remportée dimanche par l'Américaine Coryn Rivera. La coureuse de l'équipe DSM a réglé le sprint d'un groupe de quatre coureuses. Van der Breggen a franchi la ligne d'arrivée en quatrième position.

Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) et Elise Chabbey (Canyon-SRAM Racing) ont terminé respectivement deuxième et troisième de la dernière étape. Van der Breggen a pris le maillot rose de leader dès la deuxième étape et ne l'a jamais quitté depuis. La championne du monde en titre a déjà remporté le Giro Donne en 2015, 2017 et 2020. Elle se concentre désormais sur les Jeux Olympiques, où elle est tenante du titre de la course en ligne. Elle est également l'une des favorites pour le contre-la-montre individuel en tant que championne du monde en titre de la discipline. La Sud-Africaine Ashleigh Moolman (2e à 1:43) et la Néerlandaise Demi Vollering (3e à 3:25), toutes deux également chez SD Worx, complètent le podium final du Giro Donne. (Belga)