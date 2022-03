(Belga) L'Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) s'est adjugé la 44e édition du GP de l'industrie et de l'artisanat (1.Pro) dimanche à Larciano, en Italie. Le Toscanl'a emporté après 192,2 km de course devant son compatriote Alessandro Fedeli (équipe d'Italie) et le Belge Xandro Meurisse '(Alpecin-Fenix).

Diego Ulissi a enlevé à 32 ans la 43e victoire de sa carrière, la première en 2022. Il succède à Mauri Vansevenant au palmarès de l'épreuve toscane. (Belga)