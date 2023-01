Victorieuse, Fem van Empel s'assure la victoire finale des mondiaux de cyclocross

(Belga) La Néerlandaise Fem van Empel (Jumbo-Visma) est assurée de remporter la Coupe du monde féminine de cyclocross après sa victoire dans la 13e et avant-dernière manche, dimanche, à Benidorm, en Espagne. Van Empel a battu au sprint sa compatriote Puck Pieterse. Une autre Néerlandaise, Shirin van Anrooij a pris la troisième place à 13 secondes. L'Italienne Silvia Persico s'est classée quatrième à 21 secondes.

Ces quatre coureuses ont abordé ensemble le dernier tour. Une accélération de Van Empel a fait éclater le quatuor. Au sprint, Van Empel s'est montrée plus rapide que Pieterse pour empocher sa 7e victoire de la saison en Coupe du monde. Au classement, général, Van Empel, 20 ans, porte son total à 395 points. Avec 45 points d'avance sur Pieterse et une seule course à disputer, donc un maximum de 40 points à prendre, la Néerlandaise ne peut plus être rejointe. La dernière manche se tiendra le 29 janvier à Besançon, en France. La Néerlandaise Lucinda Brand a remporté les deux dernières éditions de la Coupe du monde.