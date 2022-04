Volta Limburg Classic: Arnaud De Lie content de s'être imposé dans un autre registre

(Belga) Arnaud De Lie s'est offert son troisième succès professionnel en s'adjugeant samedi la Volta Limburg Classic (1.1) à Eijsden. Le néo-pro de 20 ans a dominé au sprint ses cinq compagnons d'échappée. "Je suis très heureux, car j'avais remporté mes deux premières victoires dans des sprints massifs. Quand je peux faire la course comme aujourd'hui, c'est chouette, je suis très heureux" a réagi le jeune coureur de Lotto Soudal dans l'interview flash d'après-course.

Le Néerlandais Tom Dumoulin a initié l'action décisive en attaquant à 20 km de la ligne. Seuls cinq coureurs, dont De Lie, ont pu l'accompagner. "Une fois dans le groupe d'échappés, un objectif était atteint", a commenté De Lie. "J'ai ensuite roulé à fond jusqu'à l'arrivée et j'ai gagné, c'est super chouette. Je suis très heureux, c'était une journée très dure, avec beaucoup de montées." Preuve de la confiance de Lotto Soudal envers le coureur wallon, Thomas De Gendt et Philippe Gilbert ont travaillé pour lui durant la journée. "Ce sont deux grands coureurs. Ils ont roulé pour moi. C'est un peu incroyable, je n'ai que 20 ans..." De Lie avait remporté le Trofeo Playa de Palma pour sa troisième course chez les pros et le Grand Prix Monséré. (Belga)