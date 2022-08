VTT: Loana Lecomte championne d'Europe devant Pauline Ferrand-Prévot, doublé français

Grand espoir du VTT français, Loana Lecomte a conquis à 23 ans son premier grand titre samedi en étant couronnée championne d'Europe de cross-country sous une pluie battante à Munich devant Pauline Ferrand-Prévot, pour un doublé français.

La Haut-Savoyarde a profité d'un incident mécanique de "PFP", seule en tête dans la boue de l'Olympiapark après un tiers de course, pour s'envoler vers la victoire. La vice-championne du monde néerlandaise Anne Terpstra complète le podium, à plus de deux minutes de la deuxième des deux Françaises, ultra-dominatrices une semaine avant leurs Mondiaux à domicile aux Gets.

Sixième aux JO de Tokyo dont elle était l'une des favorites, Loana Lecomte avait rebondi de la désillusion japonaise en signant deux succès en Coupe du monde cette saison à Leogang en juin puis Lenzerheide en juillet.

Ce titre continental face aux trois médaillées olympiques suisses (4e, 7e et 9e samedi) promet pour la championne du monde espoirs 2020 avant ses premiers Mondiaux en élite dimanche prochain où sa plus grande adversaire s'annonce être Pauline Ferrand-Prévot.

Après une saison transparente, rendue "compliquée", selon ses mots, par la déception des Jeux et la cohabitation dans l'équipe de son ex-compagnon Julien Absalon, voilà "PFP" de retour au sommet de sa forme.

Certes la vététiste de 30 ans n'a pas réussi de triplé aux Championnats d'Europe, dont elle était double tenante du titre. Mais la triple championne du monde de VTT cross-country (2015, 2019 et 2020) semblait la plus forte en Bavière.

Après avoir faussé compagnie à Lecomte, Pauline Ferrand-Prévot a rapidement creusé un écart de trente secondes. Matelas plus que dilapidé au milieu du troisième des sept tours du circuit quand elle a perdu plus d'une minute à replacer sa chaîne boueuse qui avait sauté.

Deuxième à 37 secondes à l'arrivée, "PFP" peut prétendre à un quatrième titre mondial de cross-country la semaine prochaine. Elle égalerait alors le record de la Norvégienne Gunn-Rita Dahle (2002, 2004, 2005, 2006).