Vuelta - Patrick Lefevere: "Jumbo-Visma vient d'une autre planète"

Patrick Lefevere, le manager de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, était présent lors du contre-la-montre par équipes à Utrecht vendredi et a roulé dans la voiture de l'équipe le long du parcours. "Je ne pense pas que nos coureurs aient fait des erreurs en cours de route", a-t-il déclaré, "mais nous avons quand même terminé troisième. Alors vous devez être honnête : Jumbo-Visma était juste plus fort. Ils viennent simplement d'une autre planète."

"De plus, nous avons échoué à moins d'une seconde de la deuxième place, INEOS Grenadiers, donc je ne peux qu'être satisfait", a-t-il ajouté. "Cela aurait "piqué" si nous avions perdu avec une si petite différence, j'ai déjà connu cela, mais maintenant il s'agit de la deuxième place et alors cela ne fait pas aussi mal." "C'était un parcours très sinueux et technique et je pensais en chemin que nous étions bien passés partout, mais quand vous voyez que nous avons fini par perdre 14 secondes, je ne sais pas comment ils ont pris ces virages. Bien sûr, ils ont beaucoup de gros rouleurs et aussi l'expérience nécessaire, cela fait la différence." "Je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup mieux. Tous les membres de l'équipe ont fait de leur mieux. Auparavant, je savais que Dries (Devenyns) et Louis (Vervaeke.) auraient du mal à suivre, mais ils ont été plus loin que prévu. Donc c'est bien aussi. Maintenant, deux étapes dangereuses vont suivre. J'espère juste qu'on pourra quitter les Pays-Bas en un seul morceau."