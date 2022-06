Women's Tour - 1re étape: les classements

(Belga) Les classements à l'issue de la 1re étape du Women's Tour (WorldTour), le Tour de Grande-Bretagne féminin, disputée lundi sur 142,1 kilomètres entre Colchester et Bury St. Edmunds:

Classement 1re étape: 1. Clara Copponi (Fra/FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) en 3h40:15 2. Sofia Bertizzolo (Ita) 3. Elena Cecchini (Ita) 4. Arianna Fidanza (Ita); 5. Alice Barnes (G-B); 6. Eugénie Duval (Fra); 7. Ingvild Gaskjenn (Nor); 8. Anne Ysland (Nor); 9. Letizia Borghesi (Ita); 10. Maike van der Duin (P-B)? 15. Shari Bossuyt; 34. Jesse Vandenbulcke. Classement général: 1. Clara Copponi (Fra/FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) en 3h40:05 2. Sofia Bertizzolo (Ita) à 0:04 3. Maike Van Der Duijn (P-B) 0:04 4. Elena Cecchini (Ita) 0:06; 5. Alison Jackson (Can); 6. Maria Confalonieri (Ita) 0:08; 7. Laura Tomasi (Ita) 0:09; 8. Arianna Fidanza (Ita) 0:10; 9. Alice Barnes (G-B); 10. Eugénie Duval (Fra).? 17. Shari Bossuyt 0:10; 34. Jesse Vandenbulcke. (Belga)