Wout van Aert: "C'était impossible de suivre Julian Alaphilippe"

Julian Alaphilippe a conservé son titre de champion du monde de cyclisme sur route. Le Français a remporté en solitaire la course en ligne des Mondiaux, dimanche, après 268,3 km entre Anvers et Louvain.

A l'arrivée, Wout van Aert, qui faisait partie des grands favoris de cette course, était "fier de l'équipe mais déçu".

"C'était une course très exigeante. Alaphilippe était plus fort que tous les autres, il a attaqué plusieurs fois et à un moment c'était impossible de le suivre. Je n'avais pas les jambes pour faire le final. Je n'étais pas mal mais je n'avais pas les jambes qu'il aurait fallu avoir. C'est dommage ! le cyclisme n'est pas facile et je suis un humain. C'était une expérience extraordinaire, faire cette course (devant tout ce public) était magique. Je suis fier de l'équipe mais je suis déçu. Toute l'équipe était là, pas moi."