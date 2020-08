Wout Van Aert décroche son deuxième titre national consécutif en contre-la-montre

Wout Van Aert a remporté son deuxième titre de champion de Belgique du contre-la-montre de rang au domaine militaire de Coxyde jeudi. Il devance Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) et Frederik Frison (Lotto Soudal).

Le coureur de Jumbo-Visma, récent vainqueur des Strade Bianche et Milan-Sanremo, a conclu les 41 kilomètres en 50:10 avec 30 secondes d'avance sur Campenaerts et 1:17 sur Frison. Van Aert s'était déjà montré le plus rapide au premier temps intermédiaire en 16:33 avec 15 secondes d'avance sur Campenaerts et 21 sur Thomas De Gendt. Frison détenait le cinquième chrono et Meurisse, qui a connu des problèmes mécaniques dans la deuxième partie de la course, se classait septième.

Au deuxième temps intermédiaire, Van Aert et Campenaerts occupaient toujours les deux premières places mais Frison réalisait le troisième temps devant Thomas De Gendt et Florian Vermeersch. Dans la troisième et dernière boucle, Van Aert ne fléchissait pas pour décrocher un deuxième titre national sur le contre-la-montre devant Victor Campenaerts et Frederik Frison.