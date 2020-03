Yves Lampaert et Tim Declercq avec Julian Alaphilippe chez Deceuninck-Quick Step

(Belga) Le Français Julian Alaphilippe emmènera l'équipe Deceuninck-Quick Step à Paris-Nice (8-15 mars). Alaphilippe disputera sa première course sur le sol français depuis le dernier Tour de France, où il avait fait rêver l'Hexagone en portant le maillot jaune jusqu'à deux jours de l'arrivée à Paris. Yves Lampaert, deuxième du circuit Het Nieuwsblad, et Tim Declercq figurent également dans la sélection.

L'Irlandais Sam Bennett sera l'autre leader de l'équipe. Le 'Wolfpack' pourra compter sur le Danois Kasper Asgreen, vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le Luxembourgeois Bob Jungels, le Danois Michael Morkov et le Tchèque Zdenek Stybar seront également de la partie. Plusieurs équipes ont suspendu leurs activités et ne seront pas au départ de la 'Course au soleil', contrairement à Deceuninck-Quick Step. "Bien que nous comprenions pourquoi d'autres équipes ont choisi de ne pas concourir, nous avons décidé de suivre les directives des autorités locales et des organisateurs", a expliqué Patrick Lefevere, le manager. "Nous avons confiance en leur évaluation selon laquelle il est sûr pour nous de faire la course. La santé de nos coureurs et de notre staff est bien sûr une priorité et nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour les protéger, tout en honorant notre engagement dans une course importante." (Belga)