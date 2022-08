Yves Lampaert, malade, doit déclarer forfait

(Belga) Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl), malade, doit déclarer forfait pour l'Euro de cyclisme, disputé dans le cadre des championnats européens à Munich, a confirmé le sélectionneur Sven Vanthourenhout à l'Agence BELGA mardi.

Lampaert, 31 ans, est tombé malade à la fin du Tour de France et n'est pas encore totalement rétabli. Le Flandrien devrait participer à la course en ligne (14 août) et au contre-la-montre (17 août) à Munich. La fédération est actuellement à la recherche d'un remplaçant pour la course en ligne. Le premier réserviste Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) ne pourra pas faire le voyage jusque Munich car il participe à l'Arctic Race de Norvège (2.Pro) qui débute jeudi. Vanthourenhout espère dévoiler le nom du remplaçant de Lampaert dans la journée de mardi. Pour le chrono, Lampaert ne sera pas remplacé et Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) sera donc le seul représentant belge au départ. (Belga)