Verdonck/Gillion/Van Parijs/Laurent/Saelens en tête à 4h de l'arrivée

La 45e édition des 24 Heures de Zolder est entrée dans sa dernière phase au cap de midi. La nuit a été marquée par les abandons sur bris mécanique de deux voitures favorites pour la victoire finale, à savoir les Porsche 911 GT3 Cup N.2 Russell Racing by NGT de Thiers/Thiers/Van Hooydonk/Corten/Magnus et N.54 Q1 TrackRacing de Maassen/Lauryssen/De Wilde/Schouten.

Cinq Porsche figuraient aux cinq premières places à quatre heures de l'arrivée. Ayant pris le commandement ce matin, la N.15 August by NGT de Nico Verdonck, Rodrigue Gillion, Glenn Van Parijs, Thomas Laurent (France) et Nicolas Saelens possède cinq tours d'avance sur la N.1 PK Carsport de Pereira/Longin/Longin/Guelinckx. On retrouve ensuite la N.12 RedAnt Racing de Dejonghe/Redant/Redant/de Breucker et la N.1 Belgium Racing de Derdaele/Cool/Wauters/Menten/Kern. Ces quatre équipages peuvent encore revendiquer la victoire finale. La première non-Porsche est la MARC II Mustang N.52 VDS Racing Adventures de Van der Straten/Vanspringel/Hermans/Busschaert, sixième au classement général.

La lutte demeure très ouverte dans les autres catégories. En catégorie GTB, c'est la Porsche 718 Cayman GT4 N.63 TipTop Rent by NGT de Peters/Herremans/Van den Bergh/De Boever/De Mulder qui occupait la tête tout en étant septième au classement général. Elle précédait la voiture en tête de la classe TA, la BMW M2 CS N.24 PK Carsport de Boonen/Day/De Wit/Lismont. En TB, c'est la BMW E46 N°83 VDW Motorsport de Van de Water/Van de Water/Beyens/Van Geel qui occupait le leadership.