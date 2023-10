Victoire de la famille Meurens à Spa-Francorchamps

La Porsche 992 de Mick, Steve et Tom Meurens a remporté ce samedi la quatrième manche du Belgian Gentlemen Drivers Club à Spa-Francorchamps.

Au bout de 200 minutes et 84 tours, la famille Meurens a emmené un quadruplé de Porsche en s'imposant au général et en Division 4 avec un tour d'avance sur Michael Van Peperzeel/Johan Van Peperzeel/Christiaan Frankenhout, deux tours sur Maxime Bertho/Olivier Dons et trois sur Rees Moos/Evren Yondem.

Le top 5 a été complété par la Seat Cupra de Yardi Hoogwerf/Steven Teirlinck, vainqueurs en Division 2 alors que la Division 1 a été remportée par la Renault Clio d'Yvan Muller/Thomas Vanloocke.