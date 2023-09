Victoire de la Suzuki de Black/Guintoli/Masson, la Yamaha de Canepa/Fritz/Hanika sacrée

La Suzuki N.12 du Yoshimura-SERT des Français Gregg Black, Sylvain Guintoli et Etienne Masson a remporté dimanche la 86e édition du Bol d'Or motocycliste sur le circuit Paul Ricard (Var). La Yamaha N.7 de l'Italien Niccolo Canepa, de l'Allemand Marvin Fritz, du Tchèque Karel Hanika, 4e à 12 tours s'est emparé de la couronne de championne du monde d'endurance (EWC) 2023.

A l'isue des 24 Heures de course, la Suzuki a devancé la Honda de l'écurie Viltaïs N.333 de l'Allemand Florian Alt, du Sud-Africain Steven Odendaal et de l'Argentin Lénadro Mercado de 7 tours. La 3e place est revenue à 8 tour à la BMW N.37 du BMW Motorrad belge de l'Allemand Markus Reiterberger, de l'Ukrainien Illya Mykhalchyk et du Français Jérémy Guarnoni.